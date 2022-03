I volontari americani che combattono in Ucraina e “liberano” un villaggio alle porte di Kiev – Il video

In questo video pubblicato dal media Nexta su Twitter si vedono e si sentono alcuni cittadini americani che combattono in Ucraina. Il filmato è stato registrato in un villaggio alle porte di Kiev. Nell’audio si sente un uomo che dice: «Ecco un altro giorno in paradiso! Abbiamo un ragazzo a cui hanno sparato un paio d’ore fa, qui con me c’è il mio assistente con una mostrina degli Stati Uniti sulla spalla, abbiamo palazzi distrutti: c’è tutto ciò che serve per un’altra bellissima giornata». Nexta dice che il villaggio era stato sotto il controllo dei russi per quasi un mese.

Leggi anche: