De Luca al Parlamento: «Ridurre a 4 mesi le adozioni dei bambini ucraini. Centinaia già in Campania, molti sono orfani» – Il video

La Regione Campania potrebbe far partire presto una proposta di legge per ridurre i tempi di adozione dei bambini ucraini in fuga dalla guerra. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato l’iniziativa nella sua consueta diretta su Facebook, spiegando che in Campania: «Stanno arrivando centinaia di bambini ucraini, molti sono orfani. Abbiamo migliaia di famiglie che da anni si battono per poter adottare un bimbo». L’idea di De Luca è di proporre al Parlamento di accorciare i tempi per le adozioni a quattro mesi, a fronte invece di procedure che ancora oggi richiedono diversi mesi, se non anni.

Leggi anche: