Biden e von der Leyen a Bruxelles: «Presto una task force per liberarci dalla dipendenza dal gas russo» – Il video

«Lavoriamo insieme per un futuro prospero. Credo che ce la faremo». Con queste parole Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue, ha commentato in conferenza stampa gli sviluppi annunciati sui rapporti Ue-Usa in campo energetico. Al suo fianco c’era il presidente americano Joe Biden: insieme avrebbero deciso di «mettere l’orologio fissato su una nuova era». L’incontro è avvenuto a margine dell’incontro bilaterale sulla situazione in Ucraina svoltosi a porte chiuse oggi, 25 marzo, presso la missione Usa a Bruxelles.

Ucraina ed energia al centro del colloquio

Temi centrali sono stati gli aiuti umanitari per la nazione in conflitto, la «difesa delle democrazie» e soprattutto il tema dell’energia, per perseguire la liberazione dell’Europa dal gas russo. «Tutto quello che Usa e Ue vogliono fare avere è misure concrete per ridurre la dipendenza dal gas», ha esordito il presidente Joe Biden, annunciando gli investimenti che i due continenti progettano di fare non solo per creare «idrogeno pulito e rinnovabile», ma anche «una task force composta da membri della Casa Bianca e della Commissione europea» per conseguire l’obiettivo. Secondo il leader americano, eliminare la dipendenza dal gas russo «non è solo la cosa giusta da fare da un punto di vista etico, ma ci metterà anche su un percorso più sicuro dal punto di vista strategico». «La Commissione Ue lavorerà con gli Stati membri per costruire una rete di stoccaggio del gas in tutto il continente e le infrastrutture necessarie per ricevere il gnl», ha aggiunto, specificando che «tutto ciò verrà fatto in modo che non sia in contrasto con la strategia a emissioni zero. Dobbiamo far sì che le famiglie, nel mentre, superino questo inverno e il prossimo».

Le politiche di accoglienza per chi fugge dalla guerra

La presidente della Commissione Ue ha proseguito dichiarando che «l’Ue stanzierà 3,4 miliardi di euro» per sostenere tutti gli sfollati del conflitto in corso in Ucraina e nei paesi circostanti, che fino ad ora risultano essere tre milioni e mezzo. Non è mancata una stoccata al leader russo Vladimir Putin, che secondo von der Leyen «sta cercando di riportare indietro l’orologio ad un’altra era, un’era di uso brutale della forza, di politica di potere, delle sfere di influenza e di repressione interna». Ma ha aggiunto una nota di ottimismo al suo intervento: «Sono sicura che fallirà. Stiamo lavorando insieme per forgiare un futuro pacifico, prospero e sostenibile. So che avremo successo».

Leggi anche: