Covid, dal 1° aprile cambiano le regole per i positivi: stop all’isolamento con un tampone negativo anche prima di 7 giorni

Non ci sarà più l’obbligo di attendere una settimana dopo la positività (o 10 giorni per i non vaccinati)

L’ultimo decreto legge sulle misure anti-Covid prevede modifiche alle norme che regolano gli obblighi di soggetti positivi e contatti stretti. Le modifiche, già pubblicate in Gazzetta Ufficiale, stabiliscono che dal 1° aprile chi è risultato positivo non dovrà più attendere una settimana – o dieci giorni per i non vaccinati, coloro che non hanno effettuato la terza dose o la seconda da più di 120 giorni -: per uscire basterà l’esito negativo di un tampone. Per i contatti stretti sarà applicato il regime dell’autosorveglianza: uso della mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, «se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto».

