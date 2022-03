Verso il nuovo Decreto Covid: «Dal 1°aprile addio al Cts e dal 1°maggio niente più Green Pass»

Dal 1° aprile potrebbe essere tolto l’obbligo di Super Green pass al lavoro per gli over 50. Anche se per questa fascia d’età l’obbligo è comunque valido, sui luoghi di lavoro potrebbe essere chiesto solo il Green pass base che si può ottenere anche anche con un tampone negativo. Dal 1° maggio invece potrebbe scadere l’obbligo di Green pass e quello di tenere la mascherina nei luoghi chiusi. Sono le prime notizie che emergono dalla Cabina di regia che precede il Consiglio dei Ministri che varerà il nuovo Decreto Covid. All’inizio della riunione il premier Mario Draghi avrebbe ringraziato tutti i presenti e in particolare Roberto Speranza, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Draghi ha ricordato come la scienza abbia supportato e confortato le decisioni del governo negli ultimi anni di pandemia. Dal 1° aprile infatti l’Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e quindi si scioglierà il Cts: per il prossimo periodo e per completare la campagna vaccinale verrà inaugurata un’unità apposita all’interno del ministero della Salute. Sempre da fonti ministeriali sembra anche che dal 1° aprile la capienza negli stadi tornerà al 100 per cento e per accedere basterà il Green pass base. E non solo. Il limite delle capienze verrà cancellato da tutte le strutture. Sui mezzi di trasporto locale inoltre non sarà più richiesto il Grenn pass, anche se qui rimarrà l’obbligo di mascherina fino al 30 aprile.

Leggi anche: