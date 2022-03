F1, Mick Schumacher dopo l’incidente: «Sto bene, tornerò più forte». Oggi non correrà

Mick Schumacher ha pubblicato su Instagram un post dopo l’incidente di ieri, 26 marzo, durante le qualifiche del Gp di Formula 1 in Arabia Saudita. «Grazie a tutti per i vostri messaggi, volevo dirvi che sto bene. Io e la Haas (la scuderia di cui fa parte, ndr) torneremo più forti», ha scritto il pilota su Instagram. Dopo il violento incidente, Schumacher è stato portato via in ambulanza e ricoverato per accertamenti. Nella serata di ieri è stato dimesso. Nonostante sia rimasto illeso, il figlio di Michael Schumacher non prenderà parte al Gran Premio in programma oggi.

