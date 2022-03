Qualifiche F1, incidente a 200 chilometri orari per Schumacher: il pilota lascia la pista dell’Arabia in ambulanza – Il video

Impatto violentissimo per Mick Schumacher al Gran premio di Arabia Saudita. Nel corso della gara di qualificazione, il pilota ha perso il controllo della sua Haas alla curva undici, in un punto in cui si procede a oltre 200 chilometri orari. Dunque è andato a sbattere contro un muretto mentre era alle prese con alcune curve. Le qualifiche sono subito state interrotte e l’ambulanza è arrivata in pista per portare via il giovane pilota. «Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente in viaggio verso il centro medico»: con questo tweet la Haas rassicura sulle condizioni di Schumacher Jr.

