«Questa è la stagione della guarigione, e io sono pronta». Con queste parole Jada Pinkett rompe il silenzio dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock in occasione dell’ultima cerimonia degli Oscar. Alla base del gesto, una battuta del comico su Jada Pinkett, moglie dell’attore. L’attrice soffre di una rara forma di alopecia, che l’ha portata a rasare la sua testa a zero. Chris Rock, sul palco in veste di presentatore della serata, ha paragonato l’acconciatura di Pinkett a quella di Demi Moore nel film GI Jane. L’unica accenno di reazione da parte di Jada Pinkett, finora, era stato lo sguardo gelido rivolto al comico al momento della battuta, e successivamente un sorriso di approvazione quando Will Smith, nell’accettare la statuetta che ha conquistato per la sua interpretazione in King Richard – Una famiglia vincente, si è scusato con l’Academy aggiungendo: «L’amore ti fa fare pazzie». Negli ultimi due giorni si è parlato molto della vicenda, che è diventata fonte di meme e polemiche in tutto il mondo. Ma Jada Pinkett aveva preferito mantenere il silenzio, almeno fino a oggi.

In passato, l’attrice ha usato il suo profilo per parlare del suo stato di salute. Quando nel dicembre del 2021 si rasò la testa, per esempio, pubblicò un video scrivendo: «Mama si è dovuta rasare a zero così nessuno penserà che si è dovuta operare per un tumore al cervello o qualcosa di simile. Io e questa alopecia saremo amici… punto!». Anche Will Smith ha utilizzato il social per porgere le scuse per il suo attacco d’ira: «Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e ho sbagliato. Sono imbarazzato e il mio gesto non è proprio indicativo dell’uomo che voglio essere – ha scritto su Instagram -. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile». A intervenire sull’incidente è stata anche la mamma di Will Smith, Carolyn, che ha definito il figlio «una persona molto calma, uno che sta bene con la gente. É la prima volta che l’ho visto scattare. La prima volta in tutta la vita».

