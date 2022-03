Il pugno di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 (non era una gag) – Il video

All’inizio tutti hanno pensato che fosse una gag. Ma il pugno di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022 a Los Angeles non lo era. Alla base di tutto c’è stato un alterco dopo una battuta di Rock sulla moglie di Smith. Rock, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia. L’attore, candidato per “King Richard – Una famiglia vincente”, non l’ha presa bene e si è alzato cercando di dargli un pugno. Prima gli ha detto: «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca». Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale. «Non mi aspettavo che sarebbero stati gli Oscar più eccitanti di sempre», ha detto il rapper Puff Daddy: «Will e Chris, lo aggiusteremo con amore». Smith ha poi vinto il premio come miglior attore protagonista.

L’audio della scena è stato trasmesso con un ritardo di pochi secondi e sembrava essere stato interrotto. Rock, rivolgendosi alla moglie di Smith, ha paragonato l’acconciatura di Pinkett a quella di Demi Moore nel film GI Jane. A quel punto Smith è salito sul palco ed è andato verso Rock, che aveva in quel momento le mani dietro la schiena, e l’ha colpito. «Oh, wow! Wow! Will Smith mi ha appena preso a schiaffi», ha detto a quel punto Rock mentre il pubblico ha continuato a ridere. E poi: «Questa è la notte più bella della storia della tv». Non tutto però è ancora chiaro. Dalle immagini si vede che la reazione di Smith nei confronti di Rock è anche tardiva:

Duurante la premiazione Smith in lacrime ha accettato l’Oscar per il migliore attore scusandosi con l’Academy e con gli altri candidati per aver avuto lo scatto di rabbia durante la diretta. Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams che ha ispirato “King Richard”, è stato «un feroce difensore della sua famiglia», ha detto l’attore, forse riferendosi proprio all’alterco. «L’amore ti fa fare pazzie», ha concluso Smith.

