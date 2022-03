Il minuto di silenzio per l’Ucraina agli Oscar 2022 – Il video

La cerimonia degli Oscar 2022 si ferma per un minuto per l’Ucraina. Con un messaggio di solidarietà. Sullo schermo del Dolby Theatre di Los Angeles, dove è in corso la 94ma edizione della cerimonia, si legge: «Anche se il film è una strada importante per esprimere la nostra umanità in tempi di conflitto, la realtà è che milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua e servizi di emergenza. le risorse sono scarse e noi come comunità globale possiamo fare di più. Vi chiediamo di sostenere l’Ucraina in ogni forma. #Standwithukraine». Intanto le star di Hollywood sul red carpet hanno mostrato il proprio sostegno all’Ucraina sfoggiando i colori giallo e blue della bandiera del paese. C’è chi come Jason Momoa ha indossato una pochette, c’è chi ha optato per un anello, altri per le spille.

