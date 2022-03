La lite in diretta tra Alessandro Orsini e Vittorio Emanuele Parsi a Cartabianca – Il video

Lite in diretta a Cartabianca su Raitre tra i professori Alessandro Orsini e Vittorio Emanuele Parsi. I due cominciano a punzecchiarsi mentre al dibattito partecipa anche il giornalista de il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi: Parsi dice che non si parla di fatti, Orsini risponde «Noi ci conosciamo, stai facendo una figuraccia. Hai fatto solo un intervento da saccente: ‘il mondo non funziona così’… non hai nulla da dire”. Parsi controreplica: «Era questo che volevo evitare: fare da cassa di risonanza a queste buffonate». E subito dopo interrompe il collegamento.

