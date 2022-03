Green pass bloccati: dopo il black out di Sogei per le farmacie è impossibile registrare l’esito dei tamponi

Il black out è cominciato ieri. A partire dalle 18 del 30 marzo il sito dell’Agenzia delle Entrate ha smesso di funzionare. Nessun attacco hacker. Tutto partirebbe da un problema tecnico di Sogei, la Società Generale d’Informatica controllata dal Ministero dall’Economia e delle Finanze. Sogei non si occupa solo di gestire il sito dell’Agenzia delle Entrate ma anche altre servizi della pubblica amministrazione, soprattutto riguardo al Covid-19. Nel suo sito si legge che la società ha lavorato alla creazione dell’app Verifica C19, al mantenimento delle infrastrutture dietro l’app Immuni e dei servizi che supportano la campagna vaccinale in Italia. Fra tutti questi progetti c’è anche la piattaforma che si occupa della registrazione dei test antigenici, quelli necessari per ottenere il Green pass.

Come confermato a Open dall’ufficio stampa di Federfarma, il problema tecnico di Sogei ha coinvolto anche questa piattaforma. Al momento infatti per le farmacie non è ancora possibile registrare l’esito dei tamponi: niente Green pass per chi non ha il vaccino e niente certificato di guarigione per chi nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Al momento non è ancora possibile sapere quando i servizi di Sogei riprenderanno a pieno regime. Oltre all’Agenzia delle Entrate e alla piattaforma per la registrazione dei tamponi, il guasto aveva coinvolto anche l’ Agenzia di Riscossione, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, l’Agenzia del Demanio e la Ragioneria dello Stato. All’origine di tutto ci sarebbe stato un calo di tensione nella rete elettrica Areti Spa. In alcune piattaforme sembra che nelle ultime ore il problema sia stato risolto.

Leggi anche: