Vertice Cina-Ue, Michel a Xi Jinping: «Non chiudete gli occhi davanti all’aggressione della Russia»

L’Ue va in pressing sulla Cina e chiede che «non chiuda gli occhi davanti alle azioni della Russia». Nella giornata di oggi, 1 aprile, si è tenuto un vertice tra i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione Ue, Charles Michel e Ursula von der Leyen, e quello della Cina, Xi Jinping. Sul tavolo le relazioni tra Bruxelles e Pechino, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina. Al termine dell’incontro, Michel ha detto: «Questa guerra minaccia la sicurezza ed economia globale, non è nell’interesse né dell’Ue né della Cina, abbiamo responsabilità come attori globali per la pace e la stabilità. Abbiamo chiesto alla Cina di contribuire alla fine della guerra e non chiudere gli occhi davanti alle azioni della Russia».

Pechino: «Noi contrari alla divisione in blocchi»

Da parte sua, Xi Jinping ha detto di auspicare che Cina e Ue «svolgano un ruolo costruttivo e forniscano alcune intuizioni sulla turbolenta situazione mondiale». Le parti, ha aggiunto il presidente cinese, «dovrebbero rafforzare le comunicazioni sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni su pace e sviluppo globali». Xi Jinping si è appellato alla Ue perché «persegua una politica indipendente». Prima di parlare con il presidente cinese, Michel e von der Leyen si erano confrontati con il premier Li Keqiang, il quale ha sottolineato che la Cina «si oppone sia a una guerra calda sia a una guerra fredda; si oppone alla divisione in blocchi e alla presa di posizione».

