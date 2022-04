Zelensky su Bucha: «Troveremo i colpevoli e li puniremo. Al mondo chiedo che i crimini di guerra russi siano gli ultimi» – Il video

I colpevoli dei crimini commessi a Bucha saranno: «trovati e puniti», dice Volodymyr Zelensky in un nuovo video diffuso alle 20 in Italia del 3 aprile. Il messaggio del presidente ucraino arriva alla fine di una giornata segnata dalle indignazioni internazionali scatenate dalle immagini crude che sono emerse da Bucha. Nella cittadina alle porte di Kiev e nel resto della regione della capitale ucraina, sarebbero almeno 410 i cadaveri registrati oggi dalle autorità locali. Vittime civili, disseminate lungo le strade delle città e ritrovate dopo il ritiro dell’esercito russo dalla zona a fine marzo. «Il mondo ha già visto molti crimini di guerra – ha detto Zelensky – In tempi diversi, in diversi continenti. Ma è tempo di fare tutto il possibile per rendere i crimini di guerra dell’esercito russo l’ultima manifestazione di un tale male sulla Terra. Tutti i colpevoli di tali crimini saranno iscritti in un apposito “libro dei carnefici” – ha aggiunto il presidente ucraino – Verrà trovato e punito».

