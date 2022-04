Lo strappo nell’Ue di Orban sul gas russo: «Studiamo una soluzione per pagare in rubli»

L’Ungheria di Viktor Orbàn potrebbe essere il primo Paese europeo a cedere alla richiesta della Russia di pagare il gas naturale in rubli e non più in euro. Lo strappo in quello che finora sembrava un fronte compatto tra i Paesi europei importatori di gas russo è arrivato con la dichiarazione del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che secondo l’agenzia russa Tass ha annunciato: «una soluzione tecnica per pagare le forniture di gas russo in rubli», a cui Budapest starebbe lavorando. Secondo il ministro, la priorità per l’Ungheria è di: «adempiere all’obbligo di pagamento con Gazprom», così da rispettare la scadenza prevista per la fine di maggio.

