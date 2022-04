La Nazionale italiana di Football americano non giocherà contro la Russia

La Nazionale italiana di Football americano ha deciso di non giocare la partita contro la Russia in programma il prossimo ottobre a San Pietroburgo e valida per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2023. Gli azzurri devono difendere il titolo vinto lo scorso mese di novembre. Considerata la gravissima situazione internazionale in atto, la Fidaf (Federazione italiana di American Football) «ha atteso una decisione ufficiale da parte della Federazione Internazionale, Ifaf, in merito all’esclusione o meno della Russia dalle prossime competizioni internazionali, decisione che ad oggi non è ancora arrivata. Altre federazioni nazionali e internazionali hanno già sospeso o annullato eventi di pari livello che avessero come avversario la Russia», scrive la federazione in un comunicato. Il Comitato Olimpico Internazionale ha impedito agli atleti russi e bielorussi di partecipare alla Paralimpiadi. La Fidaf «lavora per lo sport come veicolo di pace, ed è consapevole che gli atleti non abbiano ruolo nelle vicende belliche in atto e che non pesino nello scacchiere geopolitico. La nostra Federazione al tempo stesso esprime tristezza per le vicende belliche in corso e cordoglio per le vittime di tanta violenza». «La Federazione osserva con attenzione e preoccupazione gli eventi in corso – ha commentato il presidente Leoluca Orlando – ascolta le raccomandazioni del CIO e del CONI, e le preoccupazioni dei suoi atleti e dello staff direttamente coinvolti. A tutt’oggi non abbiamo alcuna garanzia circa la possibilità di disputare la partita contro la Russia e dobbiamo inoltre tenere conto del fatto che una trasferta di questo tipo, attualmente, resta anche sul piano dell’organizzazione fuori discussione, e ciò oltre ogni rilevante risvolto emotivo ed etico della questione».

