Guerra in Ucraina, domani l’incontro tra Zelensky e von der Leyen. Si terrà a Kiev

L’incontro era già stato deciso per questa settimana, ora è arrivata la conferma per la data. Domani, 8 aprile, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avrà un vertice con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Insieme a loro anche Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera. Intanto il Cremlino ha lanciato un avvertimento attraverso la Tass sulla strategia che stanno seguendo Unione europea e Stati Uniti: «Rifornire l’Ucraina di armi non contribuirà al successo dei colloqui tra Mosca e Kiev». Il primo ministro ucraino Denis Shmygal intanto ha fatto una prima stima delle perdite causate dalla guerra dopo un mese dall’inizio dell’invasione: «Le perdite dirette alla prima decade di marzo ammontavano a oltre 560 miliardi di dollari. E se calcoliamo le perdite di Pil a lungo termine dal fatto che impianti di produzione distrutti, infrastrutture distrutte, l’ammontare delle perdite è molto più di 1 trilione di dollari, mille miliardi. Questo è ciò che il nostro Paese perderà a causa della guerra».

