Lituania, la nuotatrice olimpionica nuota in un lago rosso sangue davanti all’ambasciata russa – Il video

Si chiama «Swimming Through» la performance con cui la campionessa lituana Ruta Meilutyte ha voluto denunciare gli orrori nella guerra in Ucraina. Medaglia d’oro a Londra 2012, la 25enne si è mostrata in un video in cui nuota davanti all’ambasciata russa a Vilnius in un lago rosso sangue, realizzato con vernice ecologica. «Lo stagno insanguinato – ha spiegato – simboleggia la responsabilità della Russia per aver commesso crimini di guerra contro gli ucraini. Il nuoto è invece la necessità di uno sforzo continuo per combattere». La nuotatrice lituana fin dall’inizio della guerra ha espresso solidarietà al popolo ucraino sui suoi social e, a seguito della performance, ha sottolineato che «è fondamentale continuare ad agire, diffondendo informazioni veritiere, facendo volontariato, protestando, donando e facendo pressioni sui governi affinché agiscano».

