Ursula von der Leyen è arrivata a Bucha: «Qui abbiamo visto l’umanità andare in frantumi»

La presidente della Commissione Ue si trova in Ucraina insieme all’Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell

Dopo essere stata a Kiev, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen si è mossa verso Bucha, la città vicino alla capitale ucraina dove l’esercito russo in ritirata ha massacrato decine di civili. Una volta arrivata, von der Leyen ha dichiarato: «Qui è successo l’impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Vladimir Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto l’umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Bucha oggi». Insieme a lei in viaggio c’è anche l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell.

