Berlusconi e l’anello sospetto sfoggiato sui social: una fede per il suo “non-matrimonio”?

«In treno in direzione Roma per raccontare “L’Italia del futuro” di Forza Italia»: queste le parole che accompagnano una foto in cui Silvio Berlusconi si mostra ai suoi 1,1 milioni di followers su Facebook. Il Cavaliere ha postato la foto nel corso del viaggio verso la prima giornata della Convention di Forza Italia, incentrata sull’ascolto e il confronto con i tanti rappresentanti ai vertici delle categorie produttive e sindacali. È la prima volta dopo tre anni che torna a mostrarsi al pubblico dal vivo, dicendo addio ai – pur sporadici – collegamenti da remoto. «Non sono bello come prima e più di prima? Sto uno splendore, non si vede?», ha dichiarato il leader di FI. La ragione di tanta euforia potrebbe essere la sua nuova compagna, Marta Fascina: «Il matrimonio mi ha dato più gioia e più energia. Sono pieno di idee e pronto a riprendermi la scena».

Nonostante il Cavaliere parli di “matrimonio”, l’unione tra i due non ha nessun valore a livello legale e patrimoniale. E infatti c’è un altro dettaglio della sopracitata foto, in particolare, che ha fatto discutere: Berlusconi, sull’anulare in bella vista nell’inquadratura, sfoggia un anello d’oro che ha tutta l’aria di essere una fede nuziale. Il legame tra Berlusconi (85 anni) e la Fascina (32) è stato celebrato lo scorso 19 marzo a Villa Gernetto, vicino ad Arcore: lei sfoggiava un sontuoso abito bianco e teneva in mano un bouquet come nel più tradizionale dei matrimoni, ma la coppia non risulta ufficialmente sposata. La famiglia del Cavaliere si sarebbe infatti opposta all’unione: mentre l’eredità (stimata intorno ai 6 miliardi) resta dunque ai figli, Marta Fascina e Berlusconi si sono limitati a offrire un banchetto stellato a una cerchia ristretta di 60 persone (tra cui figurava anche il nome di Matteo Salvini). Adesso, alla festa, il non-sposo sembra aver aggiunto anche una fede nuziale per testimoniare il suo amore.

Leggi anche: