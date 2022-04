Sparatoria a New York, la paura in treno all’ora di punta: «Tanto fumo, non respiravamo…» – Il video

Immagini drammatiche quelle riprese da uno dei passeggeri a bordo della metropolitana di Brooklyn, a New York, pochi minuti dopo la sparatoria. Tanto fumo e persone accalcate che cercano di coprirsi la bocca: il video è stato girato da Yav Montano che era sul treno per andare al lavoro, ed stato trasmesso dalla Cnn. «Non sono riusciti a vedere nulla di quello che accadeva sulla banchina, solo tanto fumo», ha raccontato. «Sembravano fuochi d’artificio, avevamo difficoltà a respirare. Le persone sulla metro erano molto agitate, un uomo accanto a me mi ha detto di mettere via il telefono e tenermi pronto perché non sapevamo cosa potesse succedere».

Immagine di copertina: EPA/JUSTIN LANE

