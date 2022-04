Sparatorie a New York, almeno 13 feriti. Caccia all’uomo sul sospetto in fuga – Il video

Caccia all’uomo a New York. La polizia è alla ricerca dell’autore della sparatoria in cui almeno 13 persone sono rimaste ferite nella stazione della metropolitana Sunset Park di Brooklyn. Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe alto circa un metro e 60, e sarebbe vestito come un dipendente della metropolitana, cioè con una giacca arancione catarifrangente. L’uomo, inoltre, aveva addosso anche una maschera antigas. Gli abiti simili a quelli dei dipendenti della Metropolitan Transportation Authority gli avrebbero consentito di mimetizzarsi tra la folla e di scappare dopo la sparatoria. Secondo quanto si apprende dai media locali, avrebbe lanciato un ordigno prima di aprire il fuoco. La polizia di New York, su Twitter, ha invitato le persone «a stare lontano dalla zona» della 36esima strada e della 4th Avenue, sottolineando che «al momento non sono presenti ordigni esplosivi attivi». La polizia sarebbe stata allertata intorno alle 8:30 (ora locale) e sollecitata a intervenire nella stazione della metro della 36esima strada. Le persone presenti nella metro avrebbero cercato di ripararsi lanciandosi verso un treno in fase di transito, generando panico che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione.

Il presidente Joe Biden è stato informato sulla sparatoria

Il presidente statunitense Joe Biden è stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti la sparatoria nella metropolitana di New York, ha twittato l’addetta stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che «il personale della Casa Bianca è in contatto con il sindaco di New York, Eric Adams, e il commissario di polizia di NY, Keechant Sewell».

L’appello del sindaco di New York

Il sindaco di New York, Eric Adams, che è recentemente risultato positivo al Covid, è stato informato sulla sparatoria nella metropolitana di Brooklyn, ha riferito il suo portavoce Fabien Levy. «Mentre raccogliamo maggiori informazioni, chiediamo ai newyorkesi di stare lontano da quest’area per la loro sicurezza, in modo che i primi soccorritori possano aiutare i quanti richiedono soccorso e possano svolgere le indagini», ha twittato Levy.

