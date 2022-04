Morto a Parigi l’economista Jean-Paul Fitoussi. Aveva insegnato anche alla Luiss di Roma

Questa notte è morto a Parigi Jean-Paul Fitoussi. L’economista francese aveva 79 anni ed era professore emerito a SciencesPo, lo stesso istituto in cui per anni ha lavorato Enrico Letta prima di tornare in Italia come segretario del Partito Democratico. Fitoussi era stato professore anche alla Luiss di Roma. Negli anni si è occupato delle teoria dell’inflazione, della disoccupazione e del ruolo delle politiche macroeconomiche. La notizia è stata diffusa dai suoi familiari. Di osservanza keynesiana, Fitoussi è stato a lungo direttore dell’Osservatorio francese delle congiunture economiche e ha diretto con i premi Nobel Joseph Stiglitz e Amartya Sen la Commissione per le performance economiche e il progresso sociale. Nei giorni scorsi aveva preso posizione sulla guerra in Ucraina, sostenendo che il no al nucleare fosse un regalo a Putin.

Leggi anche: