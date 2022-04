Milan in vendita, avanzano le trattative tra Elliott e Investcorp: avviata la due diligence

Proseguono le trattative per la vendita del Milan a Investcorp. Il fondo di investimenti del Bahrein starebbe effettuando la due diligence, l’analisi dei conti e bilanci del club di proprietà di Elliott. La due diligence è la fase che precede la chiusura dell’investimento, ma è altamente improbabile che il closing definitivo arrivi prima della fine del campionato, tra cinque giornate. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina a 1 miliardo di euro, ha scritto Bloomberg. La notizia del passaggio di proprietà era stata lanciata da L’Equipe e confermata da Reuters. Al momento, la proprietà rossonera non ha voluto commentare le indiscrezioni.

