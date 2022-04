Il premier Draghi positivo al Coronavirus: «Ma è asintomatico»

Il premier non partirà nelle missioni in Angola e Congo. Al suo posto Di Maio e Cingolani

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Coronavirused è asintomatico. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi alle agenzie di stampa. Il premier non partirà nelle missioni in Angola e Congo, previste per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile. Lo sostituiranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.

