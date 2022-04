Coronavirus, 27.214 casi e 127 morti. Aumentano i ricoveri a Pasquetta, tasso di positività al 15,6%

Il bollettino del 19 aprile 2022

I decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 127 (ieri 79). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 161.893. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 27.214 contagiati, per un totale di 1.227 attualmente positivi nel Paese, in diminuzione rispetto a ieri, quando risultavano essere 1.216.843. Aumentano i ricoveri (+274) e le terapie intensive (+11), mentre il tasso di positività ri-scende ai livelli di domenica attestandosi al 15,6%. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 15.758.002.

La situazione negli ospedali

In 10.214 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia, in aumento rispetto a ieri, quando erano 9.940. Sono invece 422 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; 11 di loro hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore (ieri le entrate giornaliere registrate risultavano essere 8). In 1.197.643 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 14.387.830.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 174.098 nuovi tamponi, per un totale di 209.450.124 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il tasso di positività si attesta a 15,6% (azzerando l’aumento di 1,8 punti percentuali rilevato ieri, quando aveva raggiunto il 17,4%, per tornare al livello della scorsa domenica).

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

