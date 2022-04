Liverpool-Manchester United, la solidarietà di Anfield a Cristiano Ronaldo – Il video

Al settimo minuto del primo tempo tutto lo stadio ha cantato “You’ll never walk alone” per il lutto che ha colpito il calciatore portoghese

Il Liverpool ha battuto per 4 a 0 il Manchester United ad Anfield nel recupero della 30esima giornata della Premier League. I Reds hanno sbloccato il risultato nel primo tempo con Diaz al 5′, poi il raddoppio di Salah al 22′. Nella ripresa gol di Manè al 68′ e seconda rete di Salah all’85’ per i tre punti che significano primato in classifica, in attesa del Manchester City, chiamato a rispondere contro il Brighton. Ma l’episodio più importante della partita si è verificato al settimo minuto del primo tempo, quando tutto lo stadio ha applaudito Cristiano Ronaldo e ha cantato per lui l’inno storico del Liverpool “You’ll never walk alone”. Ieri il fuoriclasse portoghese e la sua compagna Georgina hanno annunciato la morte durante il parto di uno dei due gemelli che aspettavano: «È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità».

