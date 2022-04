Cristiano Ronaldo, l’annuncio dopo il parto di Giorgina: «Il nostro bambino è morto»

«È con la più profonda tristezza che comunichiamo la morte del nostro bebè», ha scritto Cristiano Ronaldo, che ha comunicato su Instagram la tragedia subita con la sua compagna. Georgina Rodriguez era incinta di due gemelli, un maschio e una femmina, ma dopo il parto il bambino non ce l’ha fatta. «È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità». Nel post su Instagram, il calciatore portoghese ha ringraziato i medici e gli infermieri per il sostegno ricevuto nella vicenda. Ora però CR7 chiede di tutelare la privacy della sua famiglia e, in conclusione del post, si rivolge al figlio scomparso poco dopo la nascita: «Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez»

