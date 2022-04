Mariupol, Putin annulla l’operazione d’assalto all’acciaieria Azovstal: «Arrendetevi e sarete risparmiati»

L’agenzia di stampa Tass fa sapere che il presidente della Russia Vladimir Putin ha annullato l’operazione d’assalto all’acciaieria di Azovstal a Mariupol, indicando la necessità di salvare le vite delle truppe. Interfax aggiunge che Putin ha garantito ai soldati che si arrenderanno la vita risparmiata. Intanto il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu nel corso di un incontro con lo Zar ha detto che serviranno ancora tre o quattro giorni per prendere l’acciaieria. Smentendo così il leader ceceno Kadyrov, che aveva previsto la caduta della fabbrica entro oggi pomeriggio. Secondo quanto raccontano le fonti russe Putin ha definito inopportuno l’assalto alla zona industriale dell’acciaieria di Azovstal a Mariupol e ha ordinato di annullarlo: «Questo è il caso in cui dobbiamo pensare (cioè dobbiamo sempre pensarci, ma ancora di più in questo caso) a preservare la vita dei nostri soldati e ufficiali. Non c’è bisogno di arrampicarsi in questa catacomba e strisciare sottoterra lungo queste strutture industriali». Il presidente ha però chiesto di isolare l’area «in modo che non voli una mosca». In ogni caso, per Putin, la presa della città è stata «un successo», secondo quanto riferisce la Tass.

