No! Zelensky e Soros non sono cugini (e nessun ufficiale del Pentagono l’ha mai sostenuto)

Circola su Facebook un post che sostiene che un ufficiale del Pentagono avrebbe detto che il miliardario George Soros e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbero cugini. In nessun caso viene dato il nome dell’ufficiale del Pentagono, quando e dove avrebbe sostenuto tale teoria.

Analisi

Ecco uno dei post Facebook che condivide la bufala: «Zelensky cugino di Soros, la conferma è arrivata dal Pentagono. Sono tutti imparentati questi mostri» riporta il meme.

Il 26 febbraio Soros aveva pubblicato una dichiarazione in cui condannava l’invasione russa dell’Ucraina. Un mese e mezzo dopo, sono apparsi su Facebook dei post che millantano una parentela tra il miliardario e Zelensky. La bufala circola su Twitter almeno dal 5 aprile, e infatti i post su Facebook sono screenshot di quel tweet.

Lo screenshot della bufala diffusa su Twitter da MUB Breaking

Questa bufala è già stata smentita dai colleghi di Checkyourfact, che hanno contattato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) per verificare se effettivamente un ufficiale del pentagono avesse mai dichiarato una cosa simile, al quale il «Dipartimento ha risposto che no, il DOD non ha mai rilasciato tali dichiarazioni». Non ci sono inoltre né tweet del dipartimento né comunicati stampa a sostegno della tesi. Per di più, le biografie non suggeriscono nemmeno lontanamente una parentela. Soros è nato in Ungheria nel 1930. Zelensky è nato nel 1978, quindi 48 anni dopo Soros, a Kryvyi Rih, in Ucraina, da Oleksander Zelensky, professore di scienze, e Rimma Zelenska. L’unico elemento in comune tra i due è l’origine ebraica.

Conclusioni

Alcuni post condivisi su Facebook e Twitter sostengono che George Soros e Volodymyr Zelensky sarebbero cugini, ma non c’è nessuna prova che suggerisca una parentela tra i due.

