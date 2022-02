La foto di Zelensky e la maglietta con la svastica è un fotomontaggio

Circola sui social una foto raffigurante il Presidente dell’Ucraina Zelensky mentre tiene in mano una maglia di calcio gialla con una svastica blu con i simboli ucraini. Si tratta di un fotomontaggio. La stessa foto era stata segnalata a Open Fact-checking via Twitter, dove abbiamo smentito la veridicità dell’immagine.

Una foto ritrae il Presidente ucraino Zelensky con in mano una maglietta gialla e la svastica blu.

La foto è un fotomontaggio, l’originale mostra Zelensky con la maglietta della nazionale di calcio ucraina con il numero 95.

In uno dei post che condividono l’immagine leggiamo: «ED INFINE AGGIUNGO IO ECCO IL BUON SAMARITANO…..CHE ESPONE UNA MAGLIA COL SIMBOLO DELLA PACE» (tutto in maiuscolo, ndr).

Ecco una condivisione dell’immagine, datata 27 febbraio 2022, in un tweet dell’utente “questo non è un uovo” (@PMO_W):

L’immagine è stata pubblicata in alcuni siti internet, come nel caso dell’articolo del 27 febbraio 2022 di Altrenotizie.org (l’immagine riporta come nome file 1nazistapresidente.jpg):

Ecco la foto originale, pubblicata nel sito UaPost.us:

Nella foto originale, Zelensky posa con la maglietta della nazionale di calcio ucraina oggetto di contestazioni da parte della Russia durante gli europei del 2020.

La richiesta di verifica che abbiamo ricevuto via Twitter il 27 febbraio 2022.

La foto con la maglietta veniva condivisa già nel 2021, come possiamo vedere da questo tweet dove però viene censurata (probabilmente per evitare eventuali blocchi).

Si tratta di un fotomontaggio, realizzato modificando ad arte uno scatto del Presidente ucraino dove teneva in mano la maglia della nazionale con il numero 95.

