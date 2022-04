Un bambino di Prato ricoverato a Roma per sospetta epatite acuta pediatrica. 7 casi finora in Italia

Un bambino di tre anni si trova ricoverato all’ospedale Bambino Gesù per un caso di sospetta epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta. Si tratta della patologia che colpisce i bambini sotto i dieci anni e di cui finora erano stati contati quattro casi sospetti in Italia. Il bambino è originario di Prato e a confermare la notizia all’agenzia di stampa Ansa è l’Asl Toscana Centro. Il paziente è stato ricoverato nel pomeriggio di giovedì e non è esclusa la possibilità di ricorrere a un trapianto di fegato. Dell’epatite acuta pediatrica ha parlato nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale della Sanità in un articolo sul suo sito. I primi 10 casi sono stati registrati nella Scozia Centrale. Qualche giorno dopo sono stati segnalati altri 74 casi.

In Italia le segnalazioni sospette sono arrivate a sette. I casi segnalati sono tutti da confermare e sono in corso le analisi. Ogni anno, spiegano fonti sanitarie, ci sono casi di epatiti la cui origine non è nota ma è la frequenza di queste segnalazioni che ha fatto scattare l’allerta. Il ministero della Salute ha inviato informative alle Regioni dal 14 aprile. «Se guardiamo ai primi pazienti – ha detto nei giorni scorsi a Repubblica Giuseppe Indolfi, epatologo del Meyer di Firenze e consulente dell’Oms per le epatiti virali – sappiamo che alcuni avevano il Covid. Ma in questo momento la circolazione del Covid è altissima, quindi è facile trovare pazienti con patologie diverse che lo hanno. La metà dei casi, invece, aveva l’adenovirus che è molto diffuso ma che difficilmente provoca forme di malattia violente».

