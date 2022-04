Usa, il trumpiano ultraconservatore che ha svelato «le orge dei repubblicani» immortalato a una festa in lingerie femminile

Il giovane deputato della Carolina del Nord, Madison Cawthorn, è stato immortalato mentre indossava lingerie femminile, grandi orecchini a cerchio e molte donne attorno. Dopo essere circolate tra i suoi avversari politici, Politico ha pubblicato le foto. Il giornale ha fatto sapere di averle ricevute da una fonte precedentemente vicina al deputato e alla sua compagna. Un’altra fonte vicina a Cawthorn avrebbe confermato le immagini. Il deputato si è sempre definito repubblicano, trumpiano, tradizionalista e machista. A poche settimane dalle primarie in North Carolina, previste per il 17 maggio, il deputato ha dichiarato che si tratta di foto risalenti a un gioco fatto durante una vacanza in crociera, precedente alla sua candidatura al Congresso. Cawthorn, 26 anni e originario della North Carolina, è membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Da sempre ha improntato la sua campagna elettorale su principi cristiani tradizionalisti accusando la società odierna di «de-mascolinizzare i giovani uomini». In un podcast del 2021 affermò: «Penso che abbiamo allevato una generazione di uomini morbidi e quella generazione ha creato molti problemi nella nostra società e nella nostra cultura». Lui stesso aveva recentemente accusato alcuni deputati del Partito Repubblicano di averlo invitato a delle orge, rivelando così i party a base di sesso e droghe di Washington.

Foto di Politico

Leggi anche: