Mariupol, nuovo tentativo di aprire un corridoio umanitario. Onu chiede «tregua immediata»

È partito dalle 11, ora italiana, un nuovo tentativo per aprire un corridoio umanitario a Mariupol, dopo diversi tentativi falliti nei giorni scorsi. La vicepremier ucraina Iryna Vereschuk, ha lanciato un nuovo appello ai residenti che si preparano a lasciare la città perché stiano: «attenti e vigili» e a «non cedere all’inganno e alla provocazione». Vereschuk si riferisce all’ipotesi che gli stessi russi avrebbero intenzione di avviare autonomamente le evacuazioni in parallelo, ma portando gli ucraini in territorio russo. «Il nostro corridoio funziona esclusivamente in direzione di Zaporozhye (via Mangush, Berdyansk, Tokmak, Orikhiv)», ha chiarito la vicepremier su Telegram.

Poche ore prima il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, si era rivolto al Cremlino per chiedere «una vera tregua pasquale» nel giorno della festività per la Chiesa ortodossa. Podolyak aveva anche chiesto di «aprire immediatamente un corridoio umanitario per civili» e l’impegno a concordare un «ciclo speciale di negoziati» per agevolare anche lo scambio di civili e militari. «La Russia attacca costantemente Azovstal a Mariupol – ha scritto Podolyak su Twitter – Il luogo in cui si trovano i nostri civili e i soldati è bersagliato da pesanti bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e da un’intensa concentrazione di forze e attrezzature per l’assalto». All’appello di Podolyak si è aggiunto quello dell’Onu, che ha chiesto una «tregua immediata» per permettere l’evacuazione dei civili.

