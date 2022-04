Il filmato di Alec Baldwin che punta la pistola contro la macchina da presa sul set di Rust – Il video

L’ufficio dello sceriffo della contea del New Mexico ha rilasciato una serie di video sull’incidente che ha coinvolto l’attore Alec Baldwin sul set del film Rust e che è costato la vita alla direttrice della fotografia della pellicola Halyna Hutchins. Tra questi c’è un filmato in cui si vede Baldwin che tira fuori una pistola e la punta verso la macchina da presa. Baldwin ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Hutchins.

In un altro video si vede invece Baldwin nell’ufficio dello sceriffo nel momento in cui apprende della morte della direttrice della fotografia.

