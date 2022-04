Ucraina, il segretario dell’Onu Guterres a Lavrov: «Subito il cessate il fuoco». Oggi l’incontro con Putin

«Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile». Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, tenutosi a Mosca nella mattina di oggi, 26 aprile. Guterres è atteso in giornata al Cremlino per un faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin. In un’intervista rilasciata ieri 25 aprile alla Associated Press, in vista dell’incontro odierno, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è appellato al segretario generale dell’Onu perché vada in pressing su Putin per l’evacuazione della città di Mariupol: «Si tratta di un cosa che l’Onu è in grado di fare». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato la scelta di Guterres di recarsi a Mosca prima che a Kiev: «Non c’è giustizia e logica in quell’ordine. La guerra è in Ucraina, non ci sono cadaveri nelle strade di Mosca. Sarebbe logico andare prima in Ucraina per vedere la gente lì e le conseguenze dell’occupazione».

