Il dibattito alla tv di stato russa: «Finirà con un attacco nucleare? Almeno andremo in paradiso» – Il video

In questo filmato pubblicato su Twitter dalla giornalista del Daily Beast e curatrice del Russian Media Monitor Julia Davis si mostrano alcuni momenti di un dibattito sulla guerra in Ucraina andato in onda durante una trasmissione del giornalista Vladimir Solovyov. Precedentemente, nel dibattito, il conduttore aveva sostenuto che se l’Occidente avesse continuato a supportare l’Ucraina nonostante le parole di Lavrov sulla terza guerra mondiale nulla li avrebbe fermati: «Hanno deciso di giocare in grande, sono bastardi senza morale». Nel filmato l’ospite Mikhail Markelov dice che le 40 nazioni che hanno deciso di aiutare l’Ucraina sono come «un Hitler collettivo». Nello spezzone successivo Margarita Simonyan di Russia Today aggiunge che secondo lei finirà proprio con un attacco nucleare, vista la determinazione di Putin: «Per me è la conclusione più probabile. Lo dico con orrore ma anche con la consapevolezza della situazione». Solovyov la interrompe: «Ma almeno andremo in paradiso, mentre loro gracchiano».

