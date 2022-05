Concertone del 1° maggio, attese 300mila persone in piazza San Giovanni a Roma. L’assessore D’Amato: «Usate le mascherine»

Il tradizionale evento torna in piazza dopo due edizioni in remoto a causa della pandemia di Covid. Ecco gli artisti attesi sul palco

Torna in piazza il Concertone del 1° maggio dopo due edizioni in remoto a causa della pandemia di Covid. L’appuntamento è dalle 15.30 in San Giovanni a Roma, dove sono attese fino a 300mila persone. «È una bella cifra – ha commentato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -, se indossano la mascherina è meglio, capisco che può dare fastidio sotto al sole ma stando insieme è preferibile. È una raccomandazione in più, arrivano da tutta Italia». A condurre ci sarà per il quinto anno Ambra Angiolini, in dubbio fino all’ultimo, a causa della positività al Covid. «Dopo due anni sarebbe stata una beffa se io fossi rimasta a casa e loro in piazza», ha commentato Ambra. Questi alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco.

Gli artisti che saliranno sul palco

Marco Mengoni

Gazzelle

Carmen Consoli

Ariete

La Rappresentante di lista

Luchè

Coez

Venerus

Mace feat. Rkomi

Venerus

Gemitaiz

Colapesce

Joan Thiele

Psicologi

Rancore

Mara Sattei

Bresh

Tommaso Paradiso

Rkomi

Ornella Vanoni

Rovere

Fabrizio Moro

Orchestraccia

Sinkro

Enrico Ruggeri

Deddy e Caffellatte

Mobrici

Coma_cose

Max Pezzali

Fasma

Bigmama

Mecna

Vibrazioni

Claver Gold

Luca Barbarossa ed Extraliscio

Angelina Mango

Hu

Notre Dame de Paris con Riccardo Cocciante, mr.Rain, Bandabardò & Cisco

VV.

Lo slogan di quest’anno, sullo sfondo della guerra in Ucraina, è «Al lavoro per la pace». Gli ospiti internazionali saranno i Go_A, gruppo ucraino che ha rappresentato il Paese alla scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest. Tra gli interventi in programma ci sono quelli di Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, dell’influencer Federica Gasbarro, Francesca Barra e Claudio Santamaria e dello youtuber Barbascura X, oltre a Valerio Lundini con i Vazzanikki.

Leggi anche: