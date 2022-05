Il bollettino del 1° maggio 2022

La curva dei nuovi positivi in Italia prosegue la sua discesa: dopo il calo di circa 6mila unità registrato ieri, nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati scende a 40.757. Ieri i casi registrati erano stati 53.602. I decessi da Coronavirus segnalati in Italia tra ieri e oggi sono 105 (ieri 130), e questo porta il totale delle vittime legate al Covid-19 a 163.612. Secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono 1.231.670 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 16.504.791 i casi totali dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali

Migliora la situazione nelle strutture ospedaliere: nessun nuovo ingresso in terapia intensiva a causa del Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi che occupano un posto letto in area critica rimane pertanto uguale a quello di ieri: 366. I ricoveri scendono di 88 unità nello stesso lasso di tempo, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.109.509. In 1.221.566 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 287.601 nuovi tamponi, per un totale di 214.061.284 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si registra un lieve aumento nel tasso di positività, che passa dal 14,0% di ieri al 14,2% di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

