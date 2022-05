Ucraina, Nancy Pelosi incontra Zelensky a Kiev: «La vostra è una battaglia per la libertà» – Il video

Nancy Pelosi è arrivata oggi, 1° maggio, a Kiev. La speaker della Camera dei rappresentanti Usa ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia», ha detto Pelosi. Il 24 aprile scorso si erano recati a Kiev il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il capo del Pentagono Llyod Austin. La missione era stata annunciata dalla Casa Bianca dopo che Washington aveva smentito una visita in prima persona del presidente statunitense Joe Biden.

