Von der Leyen, ecco il piano dell’Ue per l’embargo del petrolio russo: «Stop in sei mesi»

«Ora proponiamo un divieto al petrolio russo. Questo sarà un embargo totale di importazione su tutto il petrolio russo, marittimo e da oleodotto, greggio e raffinato». Ursula von der Leyen oggi all’Eurocamera annuncia il piano dell’Europa per l’embargo nei confronti del petrolio russo. Che non entrerà in vigore da subito: «Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell’anno».

Le altre sanzioni

La presidente della Commissione Europea ha spiegato gli obiettivi di Bruxelles: «Vogliamo che l’Ucraina vinca questa guerra. Ma vogliamo anche stabilire le condizioni per il successo dell’Ucraina all’indomani della guerra. Il primo passo è il sostegno immediato. Si tratta di un sostegno economico a breve termine per aiutare gli ucraini a far fronte alle ricadute della guerra, come facciamo con il nostro pacchetto di assistenza macrofinanziaria e con il sostegno diretto al bilancio ucraino», ha ricordato la presidente. «Inoltre, abbiamo recentemente proposto di sospendere tutti i dazi all’importazione sulle esportazioni ucraine nella nostra Unione per un anno», ha aggiunto, «e sono sicura che il Parlamento europeo darà sostegno a questa idea». Il paese avrà bisogno di un sostegno finanziario pari a 5 miliardi di euro al mese, ha detto von der Leyen.

Poi ha annunciato altre sanzioni: «Stiamo inserendo nella lista dei sanzionati alti ufficiali militari e altre persone che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell’assedio disumano della città di Mariupol. Questo invia un altro segnale importante a tutti gli autori della guerra del Cremlino: sappiamo chi siete e sarete giudicati». Tra queste ci sarà il divieto di trasmissione per alcune emittenti russe: «Vietiamo il nostro spazio a tre grandi emittenti statali russe. Non saranno più autorizzate a distribuire i loro contenuti nell’Ue, in qualsiasi forma o mezzo, sia via cavo, via satellite, su Internet o tramite app per smartphone. Abbiamo identificato questi canali tv come portavoce, che amplificano in modo aggressivo le bugie e la propaganda di Putin. Non dovremmo più dare loro un palcoscenico per diffondere queste bugie». L’ultima sanzione annunciata è l’esclusione della russa Sberbank dal sistema Swift.

