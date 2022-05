Azovstal, i media ucraini: «I russi sparano sui civili evacuati dall’acciaieria. Un soldato è stato ucciso»

La situazione all’acciaieria Azovstal è sempre più critica. Lo ha fatto sapere il battaglione Azov, su Telegram, secondo quanto riportato dall’Ukrainska Pravda. «Durante il cessate il fuoco nel territorio dell’acciaieria Azovstal le truppe russe hanno sparato su un’auto che stava trasportando dei civili per evacuarli dalla fabbrica. Un soldato è stato ucciso e ci sono 6 feriti», hanno scritto. I russi continuano a «violare tutti gli accordi e a non attenersi alle garanzie di sicurezza per l’evacuazione dei civili». Per Mykhailo Vershynin, soldato ucraino che sta difendendo l’acciaieria di Mariupol la situazione ad Azovstal «sta peggiorando», ha detto alla Bbc. «La cosa peggiore è che abbiamo ancora civili nei rifugi antiaerei. Dopo un pesante bombardamento, sono morti 2 civili e 10 persone sono rimaste ferite. Ora non abbiamo informazioni su quanti civili sono stati uccisi perché non riusciamo ad uscire e raggiungere i bunker in cui si trovano», ha concluso.

