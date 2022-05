Ucraina, Zelensky: «Per la pace con la Russia potremmo rinunciare alla Crimea»

«L’Ucraina è disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio». Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con Chatham House, think thank britannico con sede a Londra. Le parole di Zelensky lasciano intendere la disponibilità dell’Ucraina a rinunciare alla Crimea, territorio annesso nel 2014 da parte del Cremlino. «Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati», ha continuato Zelensky aprendo ancora a prospettive di accordo. Tra le richieste che l’Ucraina potrebbe scegliere di non avanzare nei prossimi dialoghi con Mosca potrebbe esserci anche quella della restituzione dei territori del Donbass, tra Donetsk e Lugansk, sottratta a Kiev sempre nel 2014.

