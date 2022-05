Londra, la felpa di Zelensky venduta all’asta a 105 mila euro: i soldi andranno all’Ucraina

Impossibile non aver notato in questi mesi la felpa di Zelensky, color verde militare, indossata praticamente in ogni occasione pubblica. Ecco, questa felpa è stata venduta per 90 mila sterline, circa 105 mila euro, in un’asta, gestita da Christie’s, che si è tenuta a Londra presso la Tate Modern. L’obiettivo era raccogliere fondi a favore dell’Ucraina. Lo riferiscono i media internazionali che riportano le parole del premier britannico Boris Johnson. Quest’ultimo ha invitato gli inglesi «a spendere alla grande» definendo Zelensky «uno dei leader più incredibili dei tempi moderni». All’asta anche la brocca, a forma di gallo, regalata a Johnson da una donna (che era riuscita ad avvicinarlo) nel corso di una passeggiata con Zelensky a Kiev.

