Usa, la first lady Jill Biden in visita a sorpresa in Ucraina: l’incontro con la moglie di Zelensky

La first lady statunitense Jill Biden si è recata oggi, 8 maggio, nell’Ucraina occidentale per incontrare a sorpresa Olena Zelenska, la moglie del presidente Volodymyr Zelensky. È la prima volta che la first lady ucraina appare in pubblico dall’inizio del conflitto, secondo quanto dichiarato dai dirigenti statunitensi. La visita è avvenuta in una scuola che temporaneamente fa da rifugio a Uzhhorod, città di circa 100 mila persone, che si trova a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Uzhhorod ha quasi raddoppiato la propria popolazione nelle ultime settimane a seguito dell’arrivo dei rifugiati in fuga dai bombardamenti delle altre zone dell’Ucraina.

La first lady ucraina: «Un atto coraggioso»

Olena Zelenska ha ringraziato Jill Biden per la visita, parlando di un «atto molto coraggioso»: «Capiamo cosa significa per la first lady Usa venire qui durante una guerra quando sono in corso azioni militari, dove le sirene suonano ogni giorno, anche oggi». Jill Biden ha dichiarato: «Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino».

REUTERS \ Susan Walsh | Jill Biden incontra Olena Zelenska, Ucraina, 8 maggio 2022

