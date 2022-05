Pulitzer 2022, menzione ai giornalisti ucraini: «per il coraggio, la resistenza e l’impegno»

I giornalisti ucraini sono stati premiati con una menzione speciale del Premio Pulitzer 2022 per «il coraggio, la resistenza e l’impegno» durante la guerra. Tra gli altri vincitori, anche i giornalisti e le giornaliste che hanno seguito gli attacchi del 6 gennaio a Capitol Hill, il ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan e il crollo del condominio Surfside in Florida. Tra gli altri premi assegnati dal comitato, anche il Washington Post che ha vinto nella categoria «miglior servizio pubblico» per The Attack, l’approfondimento dedicato all’attacco a Capitol Hill, mentre il New York Times ha vinto tre premi, nelle categorie reportage nazionale, reportage internazionale e critica. Marcus Yam, fotografo del Los Angeles Times ha vinto per la fotografia delle ultime notizie del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Al Miami Herald è stato riconosciuto il premio nella categoria delle Breaking news notizie per la copertura del crollo dell’edificio Champlain Towers South, in Florida.

Leggi anche: