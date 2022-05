La risposta di Zelensky al discorso di Putin: «Nessuno si può appropriare della vittoria contro il nazismo»

Mentre Vladimir Putin pronuncia il suo discorso alla Parata della Vittoria di Mosca, idealmente Volodymir Zelensky gli risponde. Facendo notare che anche gli ucraini hanno sconfitto il nazismo nella Seconda guerra mondiale e per questo «non permetteremo a nessuno di appropriarsi di questa vittoria». Zelensky ha parlato con l’agenzia Interfax Ucraina, nell’anniversario della vittoria. «Il nostro nemico – ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla Russia – sognava che avremmo rinunciato a celebrare il 9 maggio e la vittoria sul nazismo». E ciò per sostenere la tesi di Mosca secondo la quale l’invasione è diretta a «denazificare» l’Ucraina. Nel videomessaggio notturno pubblicato sulla sua pagina Facebook Zelensky aveva ribadito l’intenzione di festeggiare la ricorrenza: «Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, in cui morirono più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà nessuno». E ancora: «Abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell’Ucraina!».

