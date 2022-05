Eurovision, l’Ucraina va in finale. Qualificate anche Norvegia, Grecia e Moldavia: i risultati della prima semifinale

La prima semifinale ha incoronato le dieci nazioni che si qualificheranno alla finale. Sabato 14 maggio incontreranno le Big Five e le vincitrici della prossima semifinale

La finale inizia a comporsi. Dopo la chiusura delle votazioni, gli Stati che partecipano all’Eurovision Song Fest hanno scelto quali saranno i primi dieci finalisti, oltre ai Big Five che conservano il loro posto. Italia compresa. Tra i Paesi che hanno conquistato il diritto di partecipare alla finale di sabato 14 maggio c’è una grande attesa: l’Ucraina. La Kalush Orchestra è data per favorita nei pronostici, le quotazioni dei bookmaker arrivano fino a un 49 per cento di probabilità di vittoria. Oltre a questi gli altri Paesi ad aver avuto accesso alla finale sono: Svizzera, Armenia, Islanda, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Lituania e Olanda.

