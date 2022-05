L’Ucraina: «La Russia torna all’attacco dell’acciaieria Azovstal» – Il video

Le forze russe stanno conducendo operazioni di assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove centinaia di combattenti ucraini continuano a resistere sotto gli attacchi. Lo riporta la Bbc citando il ministero della difesa di Kiev. Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha dichiarato che l’esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha lasciato la regione di Donetsk. I russi hanno cercato di far saltare un ponte usato per le evacuazioni, ha spiegato, per bloccare gli ultimi combattenti rimasti all’interno. Il media bielorusso Nexta ha pubblicato su Twitter un video degli attacchi.

Leggi anche: