Draghi dopo il vertice con Biden: «D’accordo per una pace non imposta all’Ucraina. Ma Kiev dia esempio sullo sblocco dei porti» – Il video

La Russia «non è più Golia» dice il premier italiano da Washington, quindi non più «invincibile» in questa fase della guerra in Ucraina. Ma anche Kiev dovrebbe dare segnali di apertura al dialogo con Mosca, a cominciare dallo sblocco delle navi cariche di grano ferme nei porti ucraini

Nel suo secondo giorno di visita negli Stati Uniti, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa dall’ambasciata italiana a Washington. Riguardo il prosieguo della guerra in Ucraina, il premier ha dichiarato: «Occorre continuare a sostenere l’Ucraina e fare pressioni su Mosca, ma bisogna iniziare a chiedersi come costruire la pace attraverso il percorso negoziale. Questa pace dev’essere la pace che vuole l’Ucraina, non una imposta da terzi». Secondo Draghi è possibile assecondare le richieste di Kiev poiché «la guerra ha cambiato fisionomia. Inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fosse un Golia e un Davide, essenzialmente di difesa disperata che sembrava anche non riuscire, oggi il panorama si è completamente capovolto, certamente non c’è più un Golia. Quella che sembrava una potenza invincibile sul campo e con armi convenzionali si è dimostrata non invincibile». Alla luce di ciò, «è necessario sedersi tutti attorno a un tavolo per i negoziati».

L’incontro con Biden alla Casa Bianca

Ieri il premier ha incontrato il presidente americano Joe Biden. I due leader hanno ribadito la vicinanza dell’Italia e degli Stati Uniti, specialmente in questo momento in cui l’Europa è scossa dalle conseguenze della guerra in Ucraina, ribadendo che i due Paesi si impegnano a perseguire la pace. Biden ha rimarcato il ruolo «fondamentale» che il Primo Ministro italiano ha svolto nel coordinamento delle azioni di Nato e Ue: «Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si dividessero ma tu sei riuscito a farle andare all’unisono».

